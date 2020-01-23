В Самарской области предприниматель мошенничала с ОСАГО

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В апреле 2018 года в поселке Новосемейкино Красноярского района Самарской области местная жительница 1994 года рождения совершила ДТП. По согласованию с потерпевшей стороной происшествие оформили без участия сотрудников полиции, заполнив извещение по ДТП в двух экземплярах («Европротокол»). Впоследствии страховая компания отказалась делать выплату, пояснив, что полис недействительный, так как он был аннулирован в день его оформления. Женщина обратилась за помощью в полицию. Заявительница рассказала сотрудникам уголовного розыска, что приобрела полис ОСАГО в офисе, расположенном рядом со зданием, где проводят регистрацию транспортных средств, у женщины, которая представилась ей страховым агентом.Полицейские установили и задержали 46-летнюю местную жительницу - индивидуального предпринимателя. Сотрудники полиции предполагают, что, женщина получила наличные деньги от потерпевшей и оформила от ее имени страховые документы. После чего аннулировала заявление на получение полиса ОСАГО, указав для возврата страховой премии по страховому полису обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств личную банковскую карту. Тем самым злоумышленница причинила потерпевшей значительный материальный ущерб в размере 10 тысяч рублей.Следователем Отдела МВД России по Красноярскому району в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования уголовного дела проведены необходимые криминалистические судебные экспертизы, в органы дознания направлены поручения о производстве оперативно-разыскных мероприятий.При проведении обыска в офисе подозреваемой сотрудниками полиции изъяты сотовые телефоны, компьютерная техника, печати, различные бланки заявлений в Госавтоинспекцию и копии документов на транспортные средства.Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Красноярскому району в ходе оперативных мероприятий установлены факты двенадцати эпизодов аналогичного мошенничества и восьми - подделки документов, совершенных в период с января по апрель 2018 года подозреваемой.Ущерб, причиненный 12 потерпевшим в результате противоправной деятельности ранее не судимой обвиняемой, превысил 86 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Красноярский районный суд, сообщает облМВД.