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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области предотвратили сбыт крупной партии наркотиков

20 января 2020 10:53
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В Самарской области предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
Задержанный работал курьбером в интернет-магазине.

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в Тольятти остановили водителя автомобиля «Ford Focus» для проверки документов.
В ходе беседы с полицейскими, 31-летний водитель заметно нервничал. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину и его автомобиль. В ходе досмотра транспортного средства, в присутствии понятых, сотрудники органов внутренних дел обнаружили в салоне машины ноутбук, мобильный телефон, 73 свёртка, 35 зип-пакета с веществом неизвестного происхождения. Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятым является наркотической вещество - мефедрон, массой более 1160 гр. В настоящее время по ходатайству органов следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Установлено, что он проживал в г. Сочи, с лета 2019 года работал курьером в интернет-магазине.
По версии сотрудников подразделения по незаконному обороту наркотиков, расфасованная партия мефедрона предназначалась для последующих закладок по тайникам на территории различных городов Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают каналы поставки наркотического средства, сообщает облМВД.
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