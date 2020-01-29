В Самарской области подвели итоги операции "Оружие"

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В Главном управлении МВД России по Самарской области подведены итоги комплексной оперативно-профилактической операции «Оружие». Она проводилась на территории региона в течение трех дней. Основная цель операции – предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В рамках проводимых мероприятий полицейские, в том числе, проверили более 2500 владельцев гражданского и охотничьего оружия.В период проведения мероприятия полицейские изъяли 92 единицы оружия и более 2000 патронов различного калибра, находящихся в незаконном обороте.Органы предварительного следствия возбудили 19 уголовных дел по фактам незаконного хранения, изготовления, небрежного хранения и хищения оружия в отношении жителей Самарской области. Выявлено 68 нарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.Так, в Похвистневском районе сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан житель села Малое Ибряйкино 1988 года рождения, который хранил в дровянике собственноручно изготовленный обрез ружья модели «ТОЗ Б».В ходе обследования жилища местного жителя в селе Руское Добрено Клявленского района обнаружены и изъяты 19 патронов от гладкоствольного оружия калибра 12 мм и около килограмма взрывчатого вещества «порох дымный».В Красноярском районе сотрудниками полиции у жителя села Хорошенькое 1977 года рождения, ранее судимого за хранение наркотиков обнаружены и изъяты спортивно-охотничьи патроны в количестве 50 штук калибр 5,6 мм.Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 21 Управления МВД России по городу Тольятти в ходе проведения оперативных мероприятий изъяли в квартире дома, расположенного на улице Московский проспект, у 49-летнего, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, местного жителя, предмет, который по заключению экспертов является изготовленным самодельным способом и относится к категории холодного оружия ударочно-раздробляющего действия.В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела, ведется дознание, сообщает облМВД.