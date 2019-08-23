В Самарской области отмечается рост подростковой преступности
23 августа 2019 09:44
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По информации прокуратуры Самарской 6 месяцев 2019 года в регионе отмечается рост подростковой преступности в пределах 10%.
Основной причиной этого является многоэпизодный характер преступлений.
С января по июль текущего года привлечено к административной ответственности 404 родителя (законных представителя) несовершеннолетних в связи с появлением в состоянии опьянения, а также распитием спиртных напитков детьми, не достигшими возраста 16 лет.
Составлено 146 протоколов (АППГ – 93). Кроме того, оформлено 253 протокола за реализацию алкоголя несовершеннолетним, сообщает Самру.ру.
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