В Самарской области мужчину уличили в присвоении 835 тысяч рублей

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Житель Кинеля зимой 2016 года устроился в структурное подразделение ООО «Титан», осуществляющее реализацию напитков и слабоалкогольной продукции, расположенное в селе Пестравка Самарской области, на должность торгового представителя. Согласно трудовому договору, должностной инструкции и договору о полной материальной ответственности, регламентирующих деятельность организации, в период с конца августа и по начало октября 2017 года, мужчина не передал в кассу и не осуществил приход в организацию вверенных ему денежных средств в сумме более 835 тысяч рублей,полученных от контрагентов компании, а используя своё служебное положение, незаконно присвоил в личных корыстных целях, обратив их в свою пользу.Уголовное дело с утверждённым по нему обвинительным заключением направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей, сообщает облМВД.