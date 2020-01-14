В Самарской области мужчина 19 лет незаконно получал денежные выплаты

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В группу экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кинельский» поступила информация о том, что житель посёлка Алексеевка в 1999 году предоставил в Главное управление труда Администрации Самарской области подложные документы и сведения, для получения удостоверения ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС.В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативных мероприятий информация нашла своё подтверждение. Стражами правопорядка было установлено, что гражданин 1960 года рождения незаконно получал денежные выплаты. За 19 лет бюджету Российской Федерации причинён ущерб в размере 526 566 рублей.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.