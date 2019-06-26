В Самарской области ищут подозреваемого в убийстве женщины в лесополосе

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В лесополосе одного из дачных массивов сельского поселения Подстёпки Самарской области обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.Со слов местных жителей составлен субъективный портрет предполагаемого злоумышленника.По подозрению в совершении противоправного деяния разыскивается: мужчина, на вид 30 – 38 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, крепкого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-голубые. Был одет: рубашка и брюки светлого цвета, туфли светло-коричневого цвета.Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району 8 (8482) 28-17-24, 22-59-66, 93-66-61 или по адресу ул. Лесная, 52а. Конфиденциальность гарантируется, сообщает облМВД.