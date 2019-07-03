В Самарской области ищут мошенника из Екатеринбургской области

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Сотрудники УМВД России по городу Екатеринбургу разыскивают злоумышленника, который в период времени с 2013 до 2014 года, представляясь Казанцевым Альбертом Дмитриевичем, либо Кондаковым Дмитрием Геннадьевичем, являющимся с его слов успешным предпринимателем - руководителем строительной организации, проживая на территории города Екатеринбурга совместно с женщинами, входил к ним в доверие, убеждал получить кредит для различных нужд, похищал денежные средства и скрывался. Также похищал денежные средства, путем обмана, иных граждан, взяв на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ, при этом их не выполнив, но получив за выполнение работ денежные средства. В настоящее время точное количество пострадавших и размер похищенных денежных средств устанавливается.Имеются основания полагать, что указанный гражданин совершал аналогичные преступления в городах Свердловской области и регионах России. В настоящее время он может находиться на территории Свердловской области, Ленинградской области, Московской области, Москвы, Челябинской области, Пермского края и других регионах России.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Приметы подозреваемого: на вид 35-45 лет, рост 168-175 см, среднего телосложения, на голове имеется залысина, глаза серо-голубые, на спине шрам.Сотрудники полиции обращаются к очевидцам, а также ко всем, кто имеет сведения о личности разыскиваемого или о его местонахождении с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(343)358-42-07, 8(343)356-47-68, 8-952-736-01-991 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.Конфиденциальность гарантирована.