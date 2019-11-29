В Самарской области группа наркодилеров приобретала до 1 кг наркотиков в месяц

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УФСБ России по Самарской области получены сведения о деятельности на территории Новокуйбышевска преступной группы, причастной к организации канала сбыта сильнодействующих наркотических средств в особо крупном размере через интернет-магазины. Ее лидером являлся бывший командир взвода ОВО по Новокуйбышевску ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области.Установлено, что наркотики (до 1 килограмма ежемесячно) приобретались членами преступной группы обезличено на территории Республики Башкирия и с использованием автомобильного транспорта доставлялись в Самарскую область. Реализация наркотических средств осуществлялась через интернет-магазины путём закладок, денежные средства от потребителей поступали на Qiwi-кошельки и обналичивались через терминалы.Член группы был задержан при покушении на сбыт очередной партии синтетических наркотиков массой свыше 300 грамм.Участники получили 8 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.