В Самарской области адвокат смошенничала на 200 тысяч рублей

104

В результате реализации сотрудниками УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о возможной причастности адвоката Самарской областной коллегии адвокатов к совершению мошеннических действий.В дальнейшем указанная информация подтвердилась. Адвокат задержана с поличным сотрудниками УФСБ при получении от жительницы Самарской области 200 тысяч рублей, якобы предназначенных для дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов региона за оказание содействия в возбуждении уголовного дела.Решением суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, ей назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.Приговор вступил в законную силу.

Фото pixabay.com