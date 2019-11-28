В Самарской области адвокат смошенничала на 200 тысяч рублей
28 ноября 2019 11:18
104
В результате реализации сотрудниками УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о возможной причастности адвоката Самарской областной коллегии адвокатов к совершению мошеннических действий.
В дальнейшем указанная информация подтвердилась. Адвокат задержана с поличным сотрудниками УФСБ при получении от жительницы Самарской области 200 тысяч рублей, якобы предназначенных для дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов региона за оказание содействия в возбуждении уголовного дела.
Решением суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, ей назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 ноября 2019 22:13
Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел во дворе дома 7-летнюю девочку, играющую в детские игры. Закон
303
27 ноября 2019 21:55
Резонансное ДТП произошло летом 2018 года в Иркутске. Мужчина за рулем "форда" был нетрезв. Закон
282
27 ноября 2019 21:19
Как директор «Рос-Ресурса» рассчитывал сумму коммерческого подкупа, он пояснил на следствии. Закон
331
27 ноября 2019 17:40
По уголовному делу поступило более 1500 заявлений от пострадавших граждан, из них более 1000 человек допрошены и признаны потерпевшими. Закон
301
26 ноября 2019 23:57
Алтайский депутат Ирина Теплова с подельниками похитила у государства 115 миллионов рублей, а в итоге легко отделалась, получив условный срок и штраф в один... Закон
314
26 ноября 2019 20:35
Адвокат опросил принять во внимание тот факт, что 85-летние родители Соколова — единственные, кто могут передавать передачи историку. Закон
392
26 ноября 2019 17:12
По данным региональных СМИ, доказательства вины мужчины зафиксированы сразу несколькими силовыми структурами. Закон
359
Происшествия
28 ноября 2019 13:35
Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции. Происшествия
62
28 ноября 2019 12:18
По предварительной версии, трагедия случилась по вине врачей. Происшествия
99
28 ноября 2019 11:56
Иномарка, в которой они ехали, пострадала от столкновения с другой иномаркой. Происшествия
91
Криминал
28 ноября 2019 12:27
В тот момент он был пьян. Криминал
67
28 ноября 2019 11:18
Она получила условный срок. Криминал
103
28 ноября 2019 10:48
Инцидент произошёл в Кинеле. Криминал
112
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
372
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
332
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
616
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
891
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
777
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
519
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
367
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
579
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1750
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2264
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1551
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1891
Мероприятия
Покупая билет на фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" 28 и 29 ноября, вы получаете билет на матч "Крылья Советов" – "Уфа" в подарок
Сегодня на сцене САТОБ на бис дают спектакль студентов самарского института культуры «Аленький цветочек»