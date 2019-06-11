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В Самаре завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотиков

11 июня 2019 10:20
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В Самаре завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотиков
В течение последних 10 лет задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В марте текущего года экипаж патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Самаре находился на маршруте патрулирования в Кировском районе. Возле дома, расположенного на улице Ташкентской, стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, нарушающего общественный порядок. В ходе досмотра в присутствии понятых у мужчины в кармане куртки был обнаружен полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом внутри. Результаты экспертизы показали, что в изъятом находилось производное наркотического средства N – метилэфедрона, массой 0,35 грамм, что является значительным размером. Свою вину подозреваемый – самарец 1990 года рождения, отрицать не стал и рассказал, что хранил наркотик для личного употребления.

По данным полиции, мужчина не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. В течение последних 10 лет он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежей и краж. По результатам дознания 29-летнему местному жителю было предъявлено новое обвинение, сообщает облМВД.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.
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