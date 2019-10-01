В Самаре задержаны мошенницы - лжемедсестры

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В полицию за помощью обратились местные жительницы, у которых из дома были похищены денежные средства двумя злоумышленницами. Как поясняли потерпевшие, девушки встречали их на улице рядом с продуктовыми рынками и магазинами, представились сотрудницами социальной или медицинской служб. После того как злоумышленницы входили в доверие к женщинам, под предлогом выплаты социальных пособий или оказания медицинских услуг, они проникали в жилище к потерпевшим и похищали денежные сбережения пенсионерок. В одном из случаев, лжемедсестры мошенническим путем завладели денежными средствами - выдали пенсионерке в качестве сдачи за медицинское пособие купюры «Банка приколов».Общая сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.27 сентября в Самаре по приметам при отработке одного из рынков города были задержаны две женщины – уроженки Тамбовской области, обе 1980 года рождения, одна из них ранее судима. В момент задержания у одной из них в сумке обнаружены и изъяты медицинские перчатки и банкноты «Банка приколов».В ходе опроса задержанные дали признательные показания по всем фактам. В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от действий злоумышленниц, либо стал свидетелем происшествий с их участием, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам в Самаре: 8 (846) 373-76-40, 8(846) 262-27-11, в любом регионе России тел. 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.