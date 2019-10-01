В Самаре задержаны мошенницы - лжемедсестры
1 октября 2019 12:47
153
В полицию за помощью обратились местные жительницы, у которых из дома были похищены денежные средства двумя злоумышленницами. Как поясняли потерпевшие, девушки встречали их на улице рядом с продуктовыми рынками и магазинами, представились сотрудницами социальной или медицинской служб. После того как злоумышленницы входили в доверие к женщинам, под предлогом выплаты социальных пособий или оказания медицинских услуг, они проникали в жилище к потерпевшим и похищали денежные сбережения пенсионерок. В одном из случаев, лжемедсестры мошенническим путем завладели денежными средствами - выдали пенсионерке в качестве сдачи за медицинское пособие купюры «Банка приколов».
Общая сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.
27 сентября в Самаре по приметам при отработке одного из рынков города были задержаны две женщины – уроженки Тамбовской области, обе 1980 года рождения, одна из них ранее судима. В момент задержания у одной из них в сумке обнаружены и изъяты медицинские перчатки и банкноты «Банка приколов».
В ходе опроса задержанные дали признательные показания по всем фактам. В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от действий злоумышленниц, либо стал свидетелем происшествий с их участием, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам в Самаре: 8 (846) 373-76-40, 8(846) 262-27-11, в любом регионе России тел. 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 октября 2019 15:03
С территории железнодорожного предприятия трое молодых парней в возрасте 16-18 лет неоднократно совершали хищения медных кабелей. Закон
80
30 сентября 2019 20:18
Неделю назад Лазарева задержали, а затем арестовали на 2 месяца — за вымогательство коммерческого подкупа в особо крупном размере. Закон
328
30 сентября 2019 18:37
Сотрудники самарской полиции благодарят неравнодушных граждан, которые оказали содействие в установлении предполагаемого преступника и раскрытии... Закон
333
30 сентября 2019 17:26
Мосгорсуд поменял наказание актеру Павлу Устинову с 3,5 года в колонии на один год условно. Закон
276
26 сентября 2019 20:59
СК признал потерпевшими по делу семь несовершеннолетних. Закон
511
26 сентября 2019 19:36
Судья пояснил, что "в представленных материалах нет доказательств организации массовых беспорядков, только административного правонарушения". Закон
325
25 сентября 2019 21:57
Необычное подпольное игорное заведение выявила полиция Самарского района. Закон
457
Происшествия
1 октября 2019 13:38
По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Происшествия
132
1 октября 2019 13:33
Мужчина жил в Москве. Происшествия
143
1 октября 2019 11:52
Она находилась в ванной и пошла горячая вода. Происшествия
142
Криминал
1 октября 2019 14:04
Он передал деньги полицейскому. Криминал
125
1 октября 2019 13:50
Он хотел получить полмиллиона рублей. Криминал
137
1 октября 2019 12:47
Общая сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей. Криминал
152
Видео
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
135
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
479
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
449
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
625
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
447
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
919
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1165
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
833
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1093
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1284
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
706
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2569
Мероприятия