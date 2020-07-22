В Самаре задержана заместитель руководителя УФССП России по Самарской области
22 июля 2020 12:51
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С 2013 года по 2020 годы должностные лица из числа руководства межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по городу Самаре УФССП России по Самарской области не обеспечили регистрацию 7 299 судебных приказов и 4 586 исполнительных листов, поступивших в указанный период из территориальных органов ИФНС города Самары, что привело к непоступлению в бюджеты Российской Федерации налогов, сборов, и пошлин в установленном законом порядке по вышеуказанным исполнительным листам и судебным приказам.
В помещениях межрайонного отдела судебных приставов и УФСПП России по Самарской области были проведены обыски, изъята необходимая документация и назначены судебные экспертизы, устанавливается общая сумма задолженности по судебным приказам и исполнительным листам, которые не были зарегистрированы. В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержана заместитель руководителя УФССП России по Самарской области, устанавливаются остальные подозреваемые. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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