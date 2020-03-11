В Самаре задержана подозреваемая в даче взятки должностному лицу

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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре было установлено, что в феврале текущего года женщина 1976 года рождения, находясь в своем автомобиле, предложила оперуполномоченному ОЭБиПК незаконное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю о противоправном предложении.Как выяснили сотрудники полиции, денежные средства местная жительница предложила оперативнику за не привлечение к ответственности и прекращение проверочных мероприятий по факту реализации алкогольной продукции в отношении индивидуального предпринимателя.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 Уголовного кодекса России «Дача взятки», сообщает облМВД.

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