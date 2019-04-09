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В Самаре задержали молодого человека, пытавшегося вскрыть чужой гараж

9 апреля 2019 10:11
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В Самаре задержали молодого человека, пытавшегося вскрыть чужой гараж
Сотрудники Росгвардии пресекли кражу с охраняемого объекта.

Подозреваемого в попытке проникнуть в гаражный бокс задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в поселке Безенчук. От дежурного пункта централизованной охраны стражи правопорядка получили информацию о том, что на охраняемом объекте, расположенном в гаражном массиве на улице Пушкина, сработала сигнализация. Патрульные незамедлительно выехали по указанному адресу.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили молодого человека, который пытался вскрыть охраняемый объект – гараж. Увидев служебный автомобиль, юноша попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали местного жителя 2003 года рождения, вызывали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного своим коллегам из полиции.

По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.

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