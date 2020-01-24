В Самаре выявлены взяточники - преподаватели вузов

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Сотрудниками отдела по раскрытию и выявлению преступлений по промышленному району ОЭБ и ПК У МВД России по г. Самаре выявлены факты получения взятки преподавателями одного из учебных учреждений среднего образования.По имеющимся у правоохранителей данным, мужчина 1986 года рождения, являясь должностным лицом, получил от студента незаконное денежное вознаграждение в размере 14600 рублей путем перевода на банковскую карту, за проставление отметок о сдаче зачета без фактического проведения данного зачета.Также еще один преподаватель - женщина 1972 года рождения лично получила за проставление отметок студентам незаконные денежные средства в размере 12 000 рублей.Взбуждены уголовные дела. Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом, сообщает облМВД.