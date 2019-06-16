В Самаре выявили недействительные страховые полисы автогражданской ответственности

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В 2018 году в полицию стали поступать заявления от автовладельцев, которые приобрели недействительные страховые полисы автогражданской ответственности. Факты мошенничества вскрылись, когда после наступления страхового случая хозяевам транспортных средств было отказано в выплате денежных средств или когда автовладельцы самостоятельно проверяли полученный от страхового агента документ в сети Интернет.Сотрудники Управления МВД России по г. Самаре установили, что большинство из обратившихся в полицию водителей оформляли страховку в фирме, офис которой располагался в здании на ул. Антонова-Овсеенко. Из собранных материалов следовало, что агентом у всех пострадавших выступало одно и то же лицо – 25-летняя жительница Самары. При проверке выяснилось, что данная гражданка в 2016 году уволилась из страховой фирмы. Полученные на прежнем месте работы знания девушка решила использовать для дальнейшего трудоустройства. Спустя некоторое время она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и приступила к оказанию услуг в сфере страхования. Своих клиентов девушка находила в Интернете посредством создания группы в одной из социальных сетей, а также благодаря сохранившимся с прошлой работы контактам.В ходе следствия стало известно, что выданные подозреваемой полисы являлись документами-двойниками: они имели номера, которые до этого присваивались ранее выписанным полисам на других граждан и на другие транспортные средства. Следователями отдела по расследованию преступлений, совершённых на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре установлено: жертвами мошеннической схемы стали 22 человека, часть из которых неоднократно обращались к своему страховому агенту и приобретали «страховые полисы ОСАГО» на несколько автомобилей. Суммы причинённого потерпевшим ущерба варьируются от 6 тысяч до 24 тысяч рублей. Следователи провели работу по обеспечению возмещения ущерба потерпевшим.Виновнице предъявлено обвинение в мошенничестве, уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.