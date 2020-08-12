В Самаре вынесли приговор мужчине, несколько лет скрывавшемуся от правосудия

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сердечно желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и мирного неба!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем ВВС России
По данным ведомства, нападавшие были вооружены арматурой.
МВД: сотрудники милиции в Бресте открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам
Одним из самых значимых произведений Плотникова можно назвать исторический роман об основании Самары «Степан Бердыш. Самарская хроника 1585 — 1587».
СОУНБ проводит встречу с автором романа об основании Самары Владимиром Плотниковым
Подать заявку на кредит и узнать решение можно не выходя из дома, с помощью Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо зайти в онлайн-банк и во вкладке кредиты выбрать функцию «Взять кредит».
71% потребительских кредитов жители Поволжья берут в Сбербанке онлайн
Если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании.
13 августа в Самаре ожидается гроза
В Самарской области идет прием заявок на участие в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель».
В Самарской области мамы могут научиться вести бизнес
На участке улицы Победы - от улицы Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда прошедшей ночью начались работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона.
На улице Победы в Самаре укладывают верхний слой асфальта
Адвокат сообщил, что врачи оценивают состояние актера как средней тяжести.
Медики подтвердили инсульт у Ефремова
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.24
0.09
EUR 85.96
0.04
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
СОУНБ проводит встречу с автором романа об основании Самары Владимиром Плотниковым
В Самаре пройдет фотовыставка, героями которой стали питомцы приюта для животных
В Самаре состоится открытие выставки «Души цвета покажем»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре вынесли приговор мужчине, несколько лет скрывавшемуся от правосудия

12 августа 2020 11:49
176
В Самаре вынесли приговор мужчине, несколько лет скрывавшемуся от правосудия
 Ранее из незаконного оборота было изъято более 750 г наркотика, а также большое количество лабораторного оборудования и прекурсоров.

В Самаре вынесли приговор мужчине, который сбежал из под домашнего ареста, будучи подозреваемым по делу о производстве и сбыте наркотиков кв крупном размере, сообщает региональное управление ФСБ.

Еще в 2015 г. сотрудниками УФСБ были задержаны три участника преступной группы, причастной к изготовлению амфетамина с целью последующего сбыта. Тогда из незаконного оборота было изъято более 750 г наркотика, а также большое количество лабораторного оборудования и прекурсоров.

Двое соучастников были осуждены еще в 2016 г. к 13 с половиной и 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Третий же подельник, демонтировав браслет слежения сбежал из под домашнего ареста. Он был объявлен в федеральный розыск.

В январе 2020 г. мужчина был задержан в Краснодаре. А в июле Железнодорожный районный суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет Волга Ньюс.

Фото pixabay.com


версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
11 августа 2020  23:07
Вера Рабинович была задержана в декабре 2018 года после получения через посредников первой части от общей суммы взятки в 15 млн рублей.
Экс-начальника отдела самарского ГУ МВД Веру Рабинович приговорили к 8 годам колонии за взятку
Вера Рабинович была задержана в декабре 2018 года после получения через посредников первой части от общей суммы взятки в 15 млн рублей.  Закон
394
11 августа 2020  16:49
Виталий Захаров попросил в иске признать актера гражданским ответчиком и взыскать с него компенсацию морального вреда.
Старший сын погибшего в ДТП с участием Ефремова подал иск к актеру на 6,5 млн рублей
Виталий Захаров попросил в иске признать актера гражданским ответчиком и взыскать с него компенсацию морального вреда.   Закон
429
11 августа 2020  15:54
Олег Иванец - третий фигурант резонансного «дела блогеров». Два других фигуранта, Наталья Умярова и Дмитрий Бегун, были отпущены по УДО ранее.
Блогер Олег Иванец вышел на свободу
Олег Иванец - третий фигурант резонансного «дела блогеров». Два других фигуранта, Наталья Умярова и Дмитрий Бегун, были отпущены по УДО ранее.   Закон
480
11 августа 2020  15:06
Правоохранительные органы задерживают подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей.
Рынок "Теплый стан" закрыт в Москве из-за спецоперации по борьбе с нелегальными мигрантами
Правоохранительные органы задерживают подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей.  Закон
476
9 августа 2020  20:58
Во вторник, 11 августа, на судебном заседании по делу Михаила Ефремова состоится "значимое событие".
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Во вторник, 11 августа, на судебном заседании по делу Михаила Ефремова состоится "значимое событие".   Закон
596
8 августа 2020  18:54
Гендиректор компании Антон Чиркунов заверил, что компания полностью уверена в своей правоте и будет подавать апелляцию.
Московский суд постановил приостановить работу Wheely на 90 дней
Гендиректор компании Антон Чиркунов заверил, что компания полностью уверена в своей правоте и будет подавать апелляцию.  Закон
788
8 августа 2020  16:59
Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначена автотехническая экспертиза.
После ДТП с участием полицейского в Волжском районе возбуждено уголовное дело
Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначена автотехническая экспертиза. Закон
712
Весь список
Происшествия
12 августа 2020  14:36
Водитель не справился с рулевым управлением и в нарушение ПДД РФ допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем.
В Ставропольском районе в ДТП пострадали трое детей
Водитель не справился с рулевым управлением и в нарушение ПДД РФ допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным... Происшествия
117
12 августа 2020  11:54
Мэрию Тольятти обязали заплатить ребенку, которого искусала бездомная собака
Мэрию Тольятти обязали заплатить ребенку, которого искусала бездомная собака
  Сумма компенсации составила 25 тысяч рублей. Инцидент произошел около ТЦ. Происшествия
316
12 августа 2020  11:47
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и ее трех малолетних детей
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и ее трех малолетних детей
 В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. Происшествия
227
Весь список
Криминал
12 августа 2020  11:49
В Самаре вынесли приговор мужчине, несколько лет скрывавшемуся от правосудия
В Самаре вынесли приговор мужчине, несколько лет скрывавшемуся от правосудия
 Ранее из незаконного оборота было изъято более 750 г наркотика, а также большое количество лабораторного оборудования и прекурсоров. Криминал
173
12 августа 2020  10:51
Молодой самарец потерял банковскую карту и лишился денег
Молодой самарец потерял банковскую карту и лишился денег
 Подозреваемый пояснил, что банковскую карту он нашел на земле, будучи на рабочем месте на рынке.  Криминал
194
12 августа 2020  10:22
В самарской квартире нашли более 2 кг наркотиков
В самарской квартире нашли более 2 кг наркотиков
  В настоящий момент расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают каналы поставки запрещенных веществ на территорию области. Криминал
192
Весь список

Видео
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
239
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
435
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
941
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1248
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
794
3 августа 2020  10:20
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
 В комментариях пользователи называют юных спасателей молодцами.
Происшествия
828
Весь список

Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
645
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2888
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4192
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3617
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4597
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4707
Весь список

В центре внимания
Самарская область – территория гостеприимства
12 августа 2020  12:20 
Самарская область – территория гостеприимства
 Для привлечения туристов в регион был разработан ряд специальных предложений, которые уже пользуются популярностью у жителей и гостей области.  Туризм
173
Пригородные кассы в Самаре на ж/д вокзале перенесли
12 августа 2020  11:59 
Пригородные кассы в Самаре на ж/д вокзале перенесли
 Теперь купить билет на электричку можно будет на цокольном этаже. Это первые изменения именно для пассажиров пригородных поездов. Транспорт
181
В Самарской области за сутки выявлены еще 52 заболевших коронавирусом
12 августа 2020  11:37 
В Самарской области за сутки выявлены еще 52 заболевших коронавирусом
     Таким образом, общее количество заболевших составило 7372. Здравоохранение
340
Успешно размещен выпуск государственных облигаций Самарской области 2020 года
12 августа 2020  10:12 
Успешно размещен выпуск государственных облигаций Самарской области 2020 года
 Итоги размещения в очередной раз подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области. Экономика региона
221
Предпринимателям Самарской области предоставили льготные кредиты на 10 млрд рублей
12 августа 2020  09:57 
Предпринимателям Самарской области предоставили льготные кредиты на 10 млрд рублей
 Льготный кредит можно получить с 1 июня по 1 ноября. Чем раньше предприниматель подаст заявку – тем больше будет полученная сумма.  Бизнес
222
Весь список
Акценты
Областная общественная акция
12 августа 2020  12:13 
Областная общественная акция "Народное признание" стартовала
 Принять участие в акции могут жители и организации Самарской области, которые способствуют социокультурному и экономическому развитию региона. Социум
167
Жителей Самарской области зовут на диспансеризацию
12 августа 2020  09:09 
Жителей Самарской области зовут на диспансеризацию
 Как и профосмотры, она была приостановлена в марте в рамках одной из мер борьбы с коронавирусом. Здравоохранение
232
Представители малого и среднего предпринимательства Самарской области активно используют антикризисные меры поддержки, принятые на федеральном и региональном уровнях.
11 августа 2020  22:56 
Предпринимателям Самарской области предоставили льготные кредиты на 10 млрд рублей
Представители малого и среднего предпринимательства Самарской области активно используют антикризисные меры поддержки, принятые на федеральном и региональном... Бизнес
461
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1129
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1063
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1247
Весь список
Новости Тольятти
11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
538
10 августа 2020  15:07
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.   Новости Тольятти
620
10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
573
Весь список