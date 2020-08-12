В Самаре вынесли приговор мужчине, несколько лет скрывавшемуся от правосудия

Ранее из незаконного оборота было изъято более 750 г наркотика, а также большое количество лабораторного оборудования и прекурсоров.
В Самаре вынесли приговор мужчине, который сбежал из под домашнего ареста, будучи подозреваемым по делу о производстве и сбыте наркотиков кв крупном размере, сообщает региональное управление ФСБ.
Еще в 2015 г. сотрудниками УФСБ были задержаны три участника преступной группы, причастной к изготовлению амфетамина с целью последующего сбыта. Тогда из незаконного оборота было изъято более 750 г наркотика, а также большое количество лабораторного оборудования и прекурсоров.
Двое соучастников были осуждены еще в 2016 г. к 13 с половиной и 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Третий же подельник, демонтировав браслет слежения сбежал из под домашнего ареста. Он был объявлен в федеральный розыск.
В январе 2020 г. мужчина был задержан в Краснодаре. А в июле Железнодорожный районный суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет Волга Ньюс
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Фото pixabay.com
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