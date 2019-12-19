В Самаре в кафе мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета
19 декабря 2019 12:49
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Полиция Самары возбудила уголовное дело в отношении одного из местных жителей по статье «Хулиганство». Информацию о происшествии, в котором он оказался замешан, стражам порядка передали из больницы. Сюда поступила женщина с ранением ноги.
Она рассказала полицейским, что 8 декабря около 05:00 в одном из заведений на Галактионовской неизвестный ранил ее из травматического пистолета, а потом сел в машину и уехал.
Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и расспросили свидетелей.
Дело было так. Стрелявший мужчина стал одним из участников конфликта, который случился между посетителями заведения. Он вышел из кафе, достал из машины травматический пистолет, несколько раз выстрелил в стену, одна из пуль срикошетила в ногу девушки-посетительницы.
Полицейские нашли его по номеру автомобиля, на котором мужчина скрылся с места происшествия.
— 28-летний местный житель, не судимый, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием, а также выдал травматический пистолет, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Девушку выписали из больницы, пишет 63.ру.
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