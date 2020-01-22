В Самаре трое мужчин похитили из магазина ром, джин и виски

140

В полицию поступило сообщение от работников одного из магазина, расположенного на Московском шоссе о том, что из торговой точки похищена алкогольная продукция: бутылка рома, вина и виски на сумму более 1500 рублей. Стражи порядка выяснили, что трое неизвестных похитили с прилавка магазина по одной бутылке алкогольной продукции, но были замечены сотрудниками магазина, которые попытались остановить злоумышленников. Однако грабителям удалось выбежать из магазина, и скрыться на автомобиле в неизвестном направлении. Установив регистрационный номер автомашины и данные владельца, стражи порядка ориентировали на розыск подозреваемых все наружные службы полиции и Росгвардии.Участковыми были задержаны трое подозреваемых по адресу фактического проживания одного из них. По данным полиции, злоумышленники – 1996, 1994 и 1997 годов рождения зарегистрированы в Сергиевском районе Самарской области. Один из молодых людей ранее судим за угон автомобиля, а другой за кражу. О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.