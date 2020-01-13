В Самаре сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, снявших аккумулятор с чужого автомобиля
13 января 2020 10:05
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Предполагаемых злоумышленников задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары. На улице Кабельной стражи правопорядка обратили внимание на автомобиль «Datsun» - увидев служебную машину Росгвардии, его водитель резко свернул в сторону и попытался скрыться.
Предположив, что находившиеся в салоне транспортного средства молодые люди могут быть причастны к какому-либо противоправному деянию, патрульные начали преследование автомобиля, вскоре он был остановлен. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии совместно со своими коллегами из полиции установили, что обнаруженный в ходе визуального осмотра в салоне автомашины аккумулятор был снят молодыми людьми 1992 и 1993 годов рождения с припаркованного на улице Физкультурной транспортного средства отечественного производства.
О краже возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.
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