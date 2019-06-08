В Самаре сотрудники Росгвардии задержали автовора

65

Ранним утром находившийся на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о преступлении. Злоумышленник украл аккумулятор из припаркованного автомобиля.Спустя непродолжительное время, следуя по улице Средне-Садовой, стражи правопорядка обнаружили молодого человека, схожего по приметам с полученной ранее ориентировкой. Патрульные задержали местного жителя 1994 года рождения и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о краже, сообщает ведомство.