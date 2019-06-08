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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре сотрудники Росгвардии задержали автовора

8 июня 2019 11:40
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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали автовора
Он украл аккумулятор из припаркованного автомобиля.

Ранним утром находившийся на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о преступлении. Злоумышленник украл аккумулятор из припаркованного автомобиля.

Спустя непродолжительное время, следуя по улице Средне-Садовой, стражи правопорядка обнаружили молодого человека, схожего по приметам с полученной ранее ориентировкой. Патрульные задержали местного жителя 1994 года рождения и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о краже, сообщает ведомство.
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