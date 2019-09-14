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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре сотрудниками Росгвардии задержаны подозреваемые в краже зимней резины

14 сентября 2019 10:05
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В Самаре сотрудниками Росгвардии задержаны подозреваемые в краже зимней резины.
Воры вскрыли ворота гаража.

Ранним утром к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары, обратился мужчина. Он сообщил, что в один из гаражей, расположенных неподалеку, пытаются проникнуть неизвестные. Мужчина описал их приметы. Росгвардейцы незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.

Прибыв на место, патрульный экипаж обнаружил, что ворота одного из гаражей вскрыты, а двое мужчин, приметы которых совпадают с полученным ранее описанием, пытаются вынести из него комплект зимней резины. При виде стражей правопорядка неизвестные бросили свою ношу и попытались скрыться. Сотрудники Росгвардии их остановили и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
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