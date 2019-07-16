В Самаре подростков будут судить за сбыт наркотиков

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении двоих несовершеннолетних местных жителей.По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», неоднократно сбывали наркотическое средство общей массой около 3,5 грамма, которое согласно заключению эксперта содержит производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Кроме того, 11 января 2019 года сотрудниками правоохранительных органов у обвиняемых было изъято наркотическое средство, общей массой более 15 грамм, предназначенное для дальнейшего сбыта.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Самарской области.