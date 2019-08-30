В Самаре осудили педофила, нападавшего на девочек

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В Самаре вынесли приговор 31-летнему Сергею Черняеву.Следствием и судом установлено, что в 2016 году Черняев, находясь в подъезде дома, расположенного в Промышленном районе города Самары попытался совершить в отношении девочки, 2005 года рождения действия сексуального характера, однако потерпевшая стала сильно кричать и звать на помощь. Злоумышленник, испугавшись, что его действия станут очевидны для других лиц, убежал. Через несколько часов, в подъезде другого дома он совершил преступление сексуального характера в отношении девочки, 2002 года. Он же совершил аналогичное преступление в 2018 году.Приговором суда Черняеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото: pixabay.com