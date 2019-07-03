В Самаре нашли схрон с оружием преступной группы

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1 июля в результате проведенного УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории СНТ «Сок» Красноглинского района Самары обнаружен т.н. «схрон» средств поражения, принадлежащий бывшему лидеру организованного преступного сообщества «Законовские» Рыжову А.А. Из тайника изъяты:- 3 самодельных радиоуправляемых взрывных устройства магнитного типа, состоящие из пластикового корпуса со смонтированными магнитами, двух тротиловых шашек по 0,2 кг каждая, исполнительного механизма радиокомандного действия, антенны и электродетонатора ;- автомат «Калашникова» и 3 магазина к нему;- 3 ручные гранаты ;- 9 запалов к гранатам ;- 2 тротиловых шашки общей массой 0,6 кг;- 236 патронов различного калибра.В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст.222, ст.223.1 УК РФ.