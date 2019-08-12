В Самаре мужчина с карабином ограбил магазин

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В магазин, расположенный на улице Красноармейской в Железнодорожном районе областной столицы, зашел мужчина с оружием. Вооруженный предметом похожим на автомат посетитель потребовал отдать наличность. Забрав более 8 000 рублей, он ушел.Женщина сразу сообщила о происшествии в полицию.Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, недалеко от места происшествия обнаружили мужчину, похожего на указанного в ориентировке. При виде правоохранителей он побежал, но вскоре был задержан. Оружия при задержанном не оказалось. Свидетели происшествия опознали в мужчине нападавшего.27-летний ранее неоднократно судимый житель города Самары, подозреваемый в разбое, сознался в содеянном и показал, где спрятал оружие. Позже установлено, что карабин злоумышленник похитил у своего знакомого.В настоящее время возбуждено уголовно дело о разбое, сообщает облМВД. Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.