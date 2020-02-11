В Самаре мужчина разбил чужой автомобиль, поссорившись со своей девушкой

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В полицию в Самаре обратилась жительница Кировского района. Женщина пояснила, что неизвестный злоумышленник умышленно повредил принадлежащий ей автомобиль отечественного производства.Вечером к припаркованной около дома машине подошел мужчина и нанес по кузову транспортного средства несколько ударов палкой, сильно его повредив. Муж заявительницы выбежал из дома и совместно с соседом, который находился неподалеку и стал свидетелем произошедшего, задержал злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских.В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции изъяты следы и предполагаемое орудие, которым мужчина нанес удары – деревянный брус с гвоздями.Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.40-летний безработный житель Кировского района в ходе опроса пояснил дознавателю, что накануне он поссорился со своей девушкой и употребил спиртные напитки. В состоянии сильного опьянения мужчина возвращался домой и увидел стоящую возле дома автомашину, поднял с земли деревянный брус и нанес им удары по лобовому стеклу, капоту и бамперу машины.Дознаватели установили, что подозреваемый и заявительница не знакомы, и «жертва» пьяного мужчины выбрана случайно. Также сотрудники полиции в ходе изучения личности злоумышленника установили, что он находится под административным надзором и страдает наркотической зависимостью. Потерпевшей разъяснен порядок взыскания причиненного ущерба, который, по заключению эксперта, составил 38 тысяч рублей, в порядке гражданского судопроизводства.Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.