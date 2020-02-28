В Самаре мужчина помогал в даче взятки за выдачу водительских прав

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий 18 февраля текущего года сотрудниками отдела по выявлению и раскрытию преступлений на территории Октябрьского района ОЭБиПК Управления МВД России по г. Самаре задержан подозреваемый в посредничестве во взяточничестве.Как установили сотрудники полиции, мужчина 1987 года рождения получил от гражданина денежные средства в размере 74 тысяч рублей за передачу взятки сотрудникам правоохранительных органов за выдачу водительских удостоверений двум гражданам.По данным полицейских, мужчина был ранее судим за аналогичное преступление.В настоящий момент СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.