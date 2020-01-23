В Самаре мужчина не заплатил более 143 миллионов рублей налогов

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Подозреваемый ранее не судимый житель Самары 1963 года рождения, являясь лицом, на которого возложена обязанность обеспечения уплаты налогов, совершил уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В бюджеты различных уровней не была перечислена сумма налоговых платежей в размере более 143 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.