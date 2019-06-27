В Самаре мошенник обокрал пенсионера, похитив золотые вещи

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В Самаре в полицию обратился 69-летний мужчина. Он сообщил, что примерно в 12:30, неизвестный молодой человек, находясь в его квартире дома на ул. Стара-Загора похитил принадлежащие пенсионеру золотые изделия (две цепочки, печатку и обручальное кольцо). Общий ущерб составил 60 000 рублей.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе опроса пенсионера полицейские установили, что к нему на улице подошёл молодой человек, отец которого, якобы, раньше работал с потерпевшим. Злоумышленник сообщил, что его родители давно хотели передать пенсионеру подарки в виде продуктов питания, которые, через некоторое время привезет его сестра. Со слов заявителя, он пригласил мужчину в квартиру, они пообщались с «нежданным гостем», а потом пенсионер проводил молодого человека до крыльца подъезда, где последнего ждала автомашина одной из таксомоторных организаций. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу ювелирных украшений.По данному факту возбуждено уголовное дело. Вскоре полицейским удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника. На следующее утро после происшествия его задержали в квартире, где он проживал у сожительницы. Подозреваемым оказался ранее судимый за грабеж уроженец г. Ухта 1991 года рождения. Часть похищенного изъята, принимаются меры к установлению местонахождения других краденых изделий из драгоценного металла, сообщает облМВД