В Самаре капитана полиции осудили за вымогательство

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Сотрудниками УФСБ России по Самарской области в августе 2018 года были получены сведения в отношении начальника УНК ОП №7 УМВД России по г. Самаре капитана полиции Данилова Сергея, причастного к вымогательству денежных средств у жителя региона за непривлечение к уголовной ответственности.В ходе дальнейшей работы информация подтвердилась. 06 августа 2018 года Данилов С.В. задержан с поличным сотрудниками УФСБ при получении 600 тысяч рублей. На основании переданных Управлением материалов СУ СК России по Самарской области в отношении Данилова С.В. возбуждено уголовное дело по ч.5 и ст.290 УК РФ.Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор вступил в законную силу.