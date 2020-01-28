В Самаре ищут грабителя

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Сотрудниками полиции за совершение серии грабежей на территории Самары разыскивается: Акинин Олег Вячеславович, 1989 года рождения. Ранее мужчина судим за кражу, грабеж и разбой.Приметы: мужчина, на вид 25-30, лет, славянской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, ярко выраженные скулы.Был одет: вязаная шапка черного цвета, куртку и ботинки черного цвета, джинсы синего цвета.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности, местонахождении разыскиваемого или его противоправной деятельности, с просьбой сообщить информацию по телефонам: 8 (846) 334-62-03, 8(846)278-13-54, 8987-159-39-13, 8917-168-88-85, сообщает облМВД.