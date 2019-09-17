В Самаре экс-сотрудника Росрыболовства обвинили во взяточничестве

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего консультанта отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов СТУ «Росрыболовство».По версии следствия, 10.10.2018 он получил в рамках оперативного эксперимента от исполнительного директора ООО, взятку в виде денег в сумме 10 000 рублей, а также муляжа денежных средств в сумме 190 000 рублей, за подготовку материалов по актированию рыбоводных мощностей ООО, составление и подписание акта обследования производственных мощностей ООО, а также за способствование подписанию указанного акта членами Комиссии.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.Уголовное дело направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com