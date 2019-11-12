В Самаре бывший сотрудник полиции пытался мошеннически получить 100 тысяч рублей

9

Вынесен приговор бывшему начальнику отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре Виталию Деревяге. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).Следствием и судом установлено, что 23 февраля 2019 года Деревяга получил от сотрудника ДПС денежные средства в размере 100 тысяч рублей, пообещав помощь в его переводе на должность в полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.Приговором суда Деревяге назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей в доход государства, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com