В Самаре бывший сотрудник полиции предстанет перед судом

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Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отделения дорожной инспекции и организации движения отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре.По версии следствия, в период с мая 2016 по март 2017 года, Алексей Тулин получил от генерального директора ООО за беспрепятственное и своевременное согласование необходимой документации, а также неприменении им мер административной ответственности в случае выявления совершенных ООО нарушений, канцелярские товары на общую сумму 54 372 рубля.Он же, в период с мая 2017 года по май 2018 года, получил от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия взятку в несколько приемов в виде имущества - щебня, массой не менее 36 тонн, за попустительство по службе, выраженное в неприменении мер ответственности в случае выявления совершенных указанным предприятием или его должностными лицами нарушений при выполнении ремонтных работ трамвайных путей, выходящих на дороги общего пользования.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Советского района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com