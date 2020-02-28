В Самаре бывший и действующий сотрудники районной администрации подозреваются в получении взяток

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В Самаре возбуждено два уголовных дела в отношении действующего и бывшего сотрудников администрации Железнодорожного района города Самары.По версии следствия, в период времени с 2012 года по 2019 год подозреваемые неоднократно получали от граждан денежные средства на общую сумму более 470 тысяч рублей в качестве взяток за общее покровительство в осуществлении розничной торговли рыбной продукцией.В настоящее время бывший сотрудник администрации находится под стражей, а в отношении другого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, соробщает СУ СК РФ по Самарской области.

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