В Самаре бывшие сотрудники полиции признаны виновными в мошенничестве

45

В Самаре Алексей Зюзин, Антон Зоткин и Алексей Обидин признаны виновными в попытке мошенничества.Следствием и судом установлено, что 4 ноябре 2018 года бывшие полицейские, получили через посредника от гражданина, подозреваемого причинении тяжкого вреда здоровью человеку, часть денежных средств в размере 50 тысяч рублей за незаконное бездействие.8 ноября 2018 года получили через того же посредника денежные средства в размере 550 тысяч рублей, после чего были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.Приговором федерального суда Красноглинского района города Самары Зоткину и Зюзину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца, Обидину в виде лишения свободы условно сроком в 1 год, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com