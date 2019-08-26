В Шигонском районе задержали серийного вора

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Закончено расследование уголовного дела в отношении уроженца села Усолье. Мужчина 1991 года рождения обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.В ходе расследования установлено, что обвиняемый - ранее неоднократно судимый безработный мужчина, злоупотребляющий алкоголем, оказывал возмездную помощь жителям села Усолье. В конце мая 2019 года он, работая на участке 73-летней местной жительницы, похитил из ее дома электрическую цепную пилу и настенный ковер. Впоследствии похищенные вещи мужчина продал.В середине июня 2019 года обвиняемый совершил кражу 2 800 рублей у своей матери 1960 года рождения.Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.