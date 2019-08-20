В России в восемь раз выросло число дел о мошенничестве с электронными платежами
20 августа 2019 12:38
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В первой половине 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа возросло до 6613. Это в восемь раз выше уровня аналогичного периода 2018 года. Такие данные следуют из статистики, полученной Главным информационно-аналитическим центром МВД России, пишет ФедералПресс.
Всего в первой половине 2019 года в производстве находились 157,3 тыс. дел о мошенничестве. Из них в этот же период зарегистрировано было 105,7 тыс. дел – показатель увеличился на 5,4 % в сравнении с прошлым годом.
При этом результативность обвинения немного снизилась: на 5,4 % уменьшилось число дел, переданных в суд (22,2 тыс.). Также на 6,3 % увеличилось количество производств, приостановленных из-за трудностей с установлением обвиняемого (65,2 тыс.)
Существенно выросло количество зарегистрированных преступлений, связанных с мошенничеством при получении выплат. Всего зарегистрировано 4441 дело, что на 27,6 % больше. Чем в прошлом году.
Заместитель руководителя юридической службы аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Рябова считает, что рост преступлений в сфере электронных платежей связан с активизацией мошенников в этой сфере. Также не последнюю роль сыграло постановление Верховного суда от ноября 2017 года, в котором были разъяснены особенности применения соответствующей статьи. Эксперт считает, что правоохранители четче поняли, как применять статью о мошенничестве, пишет РБК.
Фото: pixabay.com
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