В Приволжском районе угонщик решил доехать на чужой машине с парковки до дома

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В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение от жительницы поселка Томанский 1990 года рождения о пропаже с парковки в селе Приволжье автомашины ВАЗ 2110.Оперуполномоченным заявительница пояснила, что автомобиль она припарковала у здания кафе, в которое пошла вместе со своим приятелем. Вернувшись к месту парковки, женщина машину не обнаружила.При патрулировании территории сотрудниками ДПС было замечено разыскиваемое транспортное средство. Они остановили его и установили личность молодого человека, находившегося за рулем. Им оказался несовершеннолетний житель села Приволжье 2003 года рождения, ранее судимый за кражу. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.В ходе опроса задержанный пояснил, что увидел незапертый автомобиль и решил доехать на нем до своего дома. Молодой человек сломал замок зажигания и путем соединения проводов завел двигатель автомашины.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Автомобиль возвращен законному владельцу.