В Приволжском районе из мастерской молодые люди украли технику на 100 тысяч рублей

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Житель села Приволжье 1962 года рождения сообщил в дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району о том, что из помещения его мастерской, находящейся вдоль автодороги Приволжье-Обшаровка, украдены запчасти к сельскохозяйственной технике и сельскохозяйственный инвентарь. Причиненный ущерб мужчина оценил на сумму 100 тысяч рублей.Правоохранители предположили, что к преступлению могут быть причастны четверо безработных жителей села Обшаровка, по приметам схожими с теми, что попали в объектив камеры видеонаблюдения, которые взломав запорное устройство на входных воротах, незаконно проникли в помещение мастерской, откуда совершили кражу. Предполагаемые подозреваемые были задержаны по месту их проживания и доставлены в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства. В ходе опроса злоумышленники в содеянном сознались и рассказали, что похищенное сдали в один из пунктов приема металла в соседнем районе. Вырученные денежные средства хотели потратить на собственные нужды. По информации полицейских, все четверо молодых людей 1989, 1996 и 2000 года рождения к уголовной отвественности ранее не привлекались. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.