В Похвистневском районе задержан серийный вор

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В МО МВД России «Похвистневский» за помощью обратилась 78-летняя жительница села Большой Толкай. Женщина рассказала, что у неё похищены 20 000 рублей.Заявительница рассказала, что хранила деньги в бане, откуда они и были похищены.Вскоре появилась информация, что к краже может быть причастен раннее судимый за имущественное преступление 21-летний односельчанин потерпевшей. Установив местонахождение подозреваемого, полицейские задержали его. В ходе допроса молодой человек признался в краже денежных средств и рассказал, что потратил их на собственные нужды.Неделю спустя, в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» обратился 48-летний житель города Отрадный. Мужчина рассказал, что из его дома, расположенного в селе Большой Толкай, похищено два телевизора, пять бутылок алкоголя и продукты питания. Ущерб составил более 35 тысяч рублей.В ходе проверки ломбардов в городе Похвистнево сотрудники отдела уголовного розыска обнаружили похищенные телевизоры. Работники коммерческой организации пояснили, кто принес бытовую технику. Оказалось, что телевизоры сдал молодой человек, ранее задержанный за кражу из бани.В настоящее время бытовая техника изъята. Предполагаемый злоумышленник дал признательные показания в краже.Возбуждены уголовные дела. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД.