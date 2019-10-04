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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Похвистневском районе задержан серийный вор

4 октября 2019 10:57
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В Похвистневском районе задержан серийный вор
Ему грозит до шести лет колонии.

В МО МВД России «Похвистневский» за помощью обратилась 78-летняя жительница села Большой Толкай. Женщина рассказала, что у неё похищены 20 000 рублей.
Заявительница рассказала, что хранила деньги в бане, откуда они и были похищены.
Вскоре появилась информация, что к краже может быть причастен раннее судимый за имущественное преступление 21-летний односельчанин потерпевшей. Установив местонахождение подозреваемого, полицейские задержали его. В ходе допроса молодой человек признался в краже денежных средств и рассказал, что потратил их на собственные нужды.

Неделю спустя, в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» обратился 48-летний житель города Отрадный. Мужчина рассказал, что из его дома, расположенного в селе Большой Толкай, похищено два телевизора, пять бутылок алкоголя и продукты питания. Ущерб составил более 35 тысяч рублей.

В ходе проверки ломбардов в городе Похвистнево сотрудники отдела уголовного розыска обнаружили похищенные телевизоры. Работники коммерческой организации пояснили, кто принес бытовую технику. Оказалось, что телевизоры сдал молодой человек, ранее задержанный за кражу из бани.

В настоящее время бытовая техника изъята. Предполагаемый злоумышленник дал признательные показания в краже.

Возбуждены уголовные дела. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД.
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