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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Похвистнево у задержанного за нарушение ПДД мужчины изъяли марихуану

15 сентября 2019 10:21
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В Похвистнево у задержанного за нарушение ПДД мужчины изъяли марихуану
Как пояснил мужчина, наркотик хранил для личного употребления без цели сбыта.

В ходе патрулирования улиц города Похвистнево дорожными полицейскими был задержан местный житель, который переходил проезжую часть автодороги на запрещающий сигнал светофора, тем самым нарушая Правила дорожного движения. Нарушитель был доставлен в Похвистневский отдел полиции для составления административного протокола, где в ходе досмотра в присутствии понятых у него был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения.

В результате проведенного исследования экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана общей массой 13,88 грамм в высушенном состоянии.

Как признался в ходе опроса 40-летний подозреваемый, вещество он нарвал и хранил для личного употребления без цели сбыта.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
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