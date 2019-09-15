В Похвистнево у задержанного за нарушение ПДД мужчины изъяли марихуану

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В ходе патрулирования улиц города Похвистнево дорожными полицейскими был задержан местный житель, который переходил проезжую часть автодороги на запрещающий сигнал светофора, тем самым нарушая Правила дорожного движения. Нарушитель был доставлен в Похвистневский отдел полиции для составления административного протокола, где в ходе досмотра в присутствии понятых у него был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения.В результате проведенного исследования экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана общей массой 13,88 грамм в высушенном состоянии.Как признался в ходе опроса 40-летний подозреваемый, вещество он нарвал и хранил для личного употребления без цели сбыта.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.