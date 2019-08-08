В Пестравском районе двое мужчин украли автомобиль

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В отделение полиции с. Пестравка поступило заявление от местного жителя 1965 года рождения, которому принадлежит автомобиль марки ВАЗ -2104. Мужчина рассказал о том, что он припарковал машину недалеко от дома на улице Южная, а когда собрался на рыбалку, не обнаружил транспортного средства на месте.Сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых в краже автомобиля. По данным сотрудников полиции, ими стали двое несовершеннолетних 2004 г.р., 2001 г.р. один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе оперативных мероприятий похищенный автомобиль был обнаружен в г.Самара на улице Стара-Загора и изъят.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает облМВД.