В Отрадном задержали серийную квартирную воровку

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Местная жительница 1983 года рождения, ранее судимая за совершение тяжких имущественных преступлений, без заключения трудового договора, работала мастером по маникюру и «декоративному оформлению» бровей и ресниц. Трудовую деятельность женщина осуществляла в своей квартире, где принимала клиентов. Воспользовавшись тем обстоятельством, что клиенты заняты в «косметических» процедурах и не наблюдают за ее действиями, женщина, с целью совершения краж, снимала дубликаты с ключей от квартир потерпевших.Злоумышленница узнавала у клиентов, в какой период времени они будут отсутствовать дома, после чего совершала кражи золотых украшений и денежных средств из принадлежащих им квартир.Она совершила четыре кражи из квартиры своих клиентов в период времени с начала и по конец апреля 2019 года, причем в одну из квартир потерпевших, с целью хищения имущества, она приходила дважды.Уголовное дело направлено в суд.Женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет, сообщает облМВД.