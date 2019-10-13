В Отрадном задержали группу наркоторговцев
13 октября 2019 12:50
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Вынесен обвинительный приговор по делу организованной преступной группы наркоторговцев, распространявшей «белую смерть» в г. Отрадный Самарской области.
В состав ОПГ входили шесть человек. Действовали они на территории Отрадного с декабря 2016 по июль 2017 года. Реализовали героина более чем на 3 миллиона рублей. Следственными органами им вменено 14 эпизодов преступной деятельности, четыре из которых квалифицированы как покушение на сбыт наркотиков. Реализация такого сильного наркотика, как героин, происходила из рук в руки.
В ходе следствия установлено, что импульсом к началу работы оперативников по линии НОН стали письма граждан, которые сообщали в компетентные органы, что в подъезде дома на ул. Ленина г. Отрадный стали появляться использованные одноразовые медицинские шприцы, а также люди, внешне похожие на наркоманов. И даже называли предполагаемых лиц, занимавшихся противозаконной деятельностью, рассказывали о повышении их имущественного благосостояния.
Как пояснил один из оперативных сотрудников по линии НОН, с декабря 2016 года в подразделение стала поступать оперативная информация о том, что на территории г. Отрадный Самарской области 28-летним жителем города организован сбыт наркотических средств. В ходе проверки сообщения подтвердились. С целью установления всех участников организованной преступной группы, сбора доказательств преступной деятельности, установления схемы сбыта наркотиков, а также телефонных номеров, которые использовались группой для связи, были проведены ОРМ.
Стало известно, что действует «семейный подряд». Наркозависимому по кличке "Сивый" товар поставлял его брат, а также жена брата. Героин супруги приобретали партиями от 50 до 100 граммов у мужчины по прозвищу "Ермак". Оплата происходила путём перевода денег на указанную карту либо при встрече из рук в руки. Кроме членов семьи, в преступной группе в качестве сбытчиков участвовали две местные наркозависимые женщины. Установлен и задержан оптовый поставщик.
В ходе проведённых ОРМ было задержано 10 наркозависимых лиц, приобретавших героин, у данной преступной группы. Все они дали показания. А 7 июня 2017 года задержаны все члены ОПГ.
Во время проведения следствия стало известно, что организатором ОПГ стал 31-летний оператор котельной, ранее судимый за грабёж.
День ото дня благосостояние членов ОПГ росло. Для конспирации незаконной деятельности в телефонных разговорах «героин» обозначали словом «бензин», а вес упоминался, к примеру, «50» литров бензина» - это 50 граммов героина, про деньги - «на ту же карту».
Продажей занимался поначалу один из братьев. К нему на телефон, оформленный на посторонних людей, не имевших отношения к наркобизнесу, звонили местные наркозависимые, просили продать дозу. Торговля проходила возле подъезда дома, где проживали братья, как говорится, «не отходя от кассы». В ходе ОРМ покупатели были задержаны сразу после приобретения, в нескольких метрах от дома. Все они дали признательные показания. Весной продажей наркотиков стала заниматься женщина из квартиры дома на ул. Гайдара, позже этим же стала промышлять наркозависимая, торговавшая наркотиками из своей квартиры, расположенной в доме на ул. Пионерской.
В начале июня 2017 года в ходе проведённых ОРМ была установлена личность "Ермака", им оказался 30-летний мужчина. Деньги он велел перечислять покупателям на банковскую карту, оформленную на его гражданскую жену. Когда была выяснена вся преступная схема, 7 июня 2017 года задержали всех участников группы.
Для задержания оптовика было подготовлено ОРМ - «оперативный эксперимент». В служебном кабинете УНК ГУ МВД России по Самарской области, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 4, женщина договорилась о приобретении 100 граммов героина. Встреча была назначена на ул. Балаковской в Самаре. Во время передачи продавец был задержан с поличным. В ходе следствия он вину в инкриминируемых деяниях признал частично, от дачи показаний отказался в силу ст.51 Конституции РФ. Остальные члены группы оказались более разговорчивыми, сотрудничали со следствием. А некоторые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает облМВД.
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