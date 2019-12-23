В Новокуйбышевске задержан серийный грабитель
23 декабря 2019 11:01
120
В Новокуйбышевске установлен и задержан 38-летний мужчина без определенного рода занятий, который 14 и 17 декабря текущего года совершил грабежи у жителей Новокуйбышевска.
За помощью в полицию обратился местный житель, сообщив, что в ночное время суток в одном из магазинов города неизвестный напал на него и похитил сотовый телефон и денежные средства. Сумму ущерба потерпевший оценил в 23 тысячи рублей.
Как выяснили стражи порядка, неизвестный потребовал у мужчины денежные средства, на что получил отказ. Предполагаемый злоумышленник толкнул посетителя магазина и забрал из карманов куртки денежные средства и сотовый телефон.
По итогам проведенных мероприятий у полицейских появились основания полагать, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 38-летний житель Жигулевска. Сотрудники отдела уголовного розыска установили круглосуточные дежурства по месту жительства и местам, где может находиться подозреваемый.
В это время в отдел полиции обратился ещё один житель города. Заявитель рассказал, что в помещении общежития города, где он проживает, мужчина нанес ему удары по лицу и телу, и открыто похитил денежные средства на сумму более 6 тысяч рублей. В ходе опроса пострадавшего и свидетелей произошедшего полицейские установили, что преступление совершил разыскиваемый подозреваемый. К вечеру злоумышленник был задержан сотрудниками ОУР по месту жительства.
По каждому факту открытого хищения имущества были возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. В настоящее время подозреваемый арестован. Мужчина признался в содеянном, денежные средства потратил на личные нужды.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 декабря 2019 21:10
Претензии к Валерию Клешневу сперва высказали фискалы, а затем полиция. Закон
433
20 декабря 2019 15:35
По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество. Закон
354
19 декабря 2019 18:23
Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации. Закон
363
19 декабря 2019 15:13
В Тольятти полицейские задержали должностное лицо при получении незаконного денежного вознаграждения за разрешение на вырубку деревьев. Закон
487
18 декабря 2019 14:25
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении. Закон
441
17 декабря 2019 22:48
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. Закон
393
16 декабря 2019 22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет Закон
464
Происшествия
23 декабря 2019 13:31
Огонь распространился на 30 квадратных метров. Происшествия
92
23 декабря 2019 13:25
Посетители покупали специальные фишки и начинали играть. Происшествия
90
23 декабря 2019 11:53
Мужчина скончался на месте до приезда медиков. Происшествия
126
Криминал
23 декабря 2019 11:01
Мужчина денежные средства уже потратил на личные нужды. Криминал
119
22 декабря 2019 11:10
Лейтенант полиции вместе с коллегами остановил на улице двух граждан. Криминал
350
21 декабря 2019 11:37
Мужчина лишился телефона. Криминал
388
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
409
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
559
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
372
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1122
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
785
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
720
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
444
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
656
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
784
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1038
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2171
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2681
Мероприятия