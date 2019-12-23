В Новокуйбышевске задержан серийный грабитель

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В Новокуйбышевске установлен и задержан 38-летний мужчина без определенного рода занятий, который 14 и 17 декабря текущего года совершил грабежи у жителей Новокуйбышевска.За помощью в полицию обратился местный житель, сообщив, что в ночное время суток в одном из магазинов города неизвестный напал на него и похитил сотовый телефон и денежные средства. Сумму ущерба потерпевший оценил в 23 тысячи рублей.Как выяснили стражи порядка, неизвестный потребовал у мужчины денежные средства, на что получил отказ. Предполагаемый злоумышленник толкнул посетителя магазина и забрал из карманов куртки денежные средства и сотовый телефон.По итогам проведенных мероприятий у полицейских появились основания полагать, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 38-летний житель Жигулевска. Сотрудники отдела уголовного розыска установили круглосуточные дежурства по месту жительства и местам, где может находиться подозреваемый.В это время в отдел полиции обратился ещё один житель города. Заявитель рассказал, что в помещении общежития города, где он проживает, мужчина нанес ему удары по лицу и телу, и открыто похитил денежные средства на сумму более 6 тысяч рублей. В ходе опроса пострадавшего и свидетелей произошедшего полицейские установили, что преступление совершил разыскиваемый подозреваемый. К вечеру злоумышленник был задержан сотрудниками ОУР по месту жительства.По каждому факту открытого хищения имущества были возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. В настоящее время подозреваемый арестован. Мужчина признался в содеянном, денежные средства потратил на личные нужды.