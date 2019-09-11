В Новокуйбышевске задержали серийных грабителей, нападавших на женщин
11 сентября 2019 09:39
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В полицию Новокуйбышевска поступило несколько заявлений от местных жительниц о грабежах. Они пояснили, что к ним подбегал молодой человек, срывал с шей золотые цепочки и скрывался. Преступления совершались в первой половине дня в разных районах города. Общая сумма ущерба составила более ста тысяч рублей.
Несмотря на одинаковый «подчерк» преступления, заявительницы по-разному описывали злоумышленников. Сотрудники полиции предположили, что к совершению преступлений могут быть причастны двое злоумышленников. Оперативники установили личности и места возможного появления предполагаемых злоумышленников. В ходе засадных мероприятий, с небольшой разницей во времени, злоумышленники были задержаны в разных районах города. Задержанные пояснили, что похищенное имущество сбывали в областной столице, а полученные денежные средства тратили на собственные нужды. В настоящее время подозреваемые арестованы, сообщает облМВД.
У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Всем, кто пострадал от действий задержанных, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (927) 014-12-29, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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