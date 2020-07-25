В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в кражах с дачных участков

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Сотрудники ОМВД России по г. Новокуйбышевску осмотрели места происшествий по указанным адресам, установили и опросили возможных свидетелей, изъяли следы пальцев рук и фотоследы обуви предполагаемого злоумышленника. Полицейские выяснили, что он проникал в дома через окна, разбив стекла.В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска предположили, что к кражам причастен ранее судимый за покушение на кражу 31-летний житель села Большая Черниговка Самарской области, который прибыл в город Новокуйбышевск в составе строительной бригады для проведения ремонтных и отделочных работ. Оперативники установили места вероятного нахождения подозреваемого, задержали его по месту временного проживания в Новокуйбышевске и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Стражам порядка мужчина сообщил, что действовал в одиночку - проникал в дома, разбивая окна кулаком. Часть похищенного хранил у себя дома, а некоторые вещи перенес на заброшенной дачный участок. Со слов задержанного, имущество он похищал с целью дальнейшего сбыта. В месте временного проживания злоумышленника вещи изъяты и возвращены законным владельцам. Полицейские принимают меры по розыску остального имущества.Возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на шесть лет, сообщает облМВД.