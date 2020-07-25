Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре рабочие переносят опасную остановку у рынка «Норд»
В Самаре рабочие переносят опасную остановку у рынка «Норд»
В Самарской области утонул молодой человек
В Самарской области утонул молодой человек
В Самаре водитель сбил девочку
В Самаре водитель сбил девочку
Магомед Исмаилов досрочно победил Александра Емельяненко на турнире АСА
В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в кражах с дачных участков
В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в кражах с дачных участков
По словам градоначальника, увеличение объемов тестирования приводит к росту числа выявленных случаев заражения. В целом ситуация с коронавирусом улучшается.
Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Многие самарцы надеялись, что в этом году обойдется без повышения. Рост цен составил от 3,6% до 6,8%.
С 1 июля изменились тарифы на услуги ЖКХ
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля.
"Вектор" получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
сегодня  Суббота, 25 июля, 11:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/07:
USD 71.6
0.64
EUR 83.1
0.91
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в кражах с дачных участков

25 июля 2020 09:50
120
В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в кражах с дачных участков
В одном из садовых товариществ примерно в одно и то же время из жилых домов совершены хищения различного имущества: бытовой техники, мебели.

Сотрудники ОМВД России по г. Новокуйбышевску осмотрели места происшествий по указанным адресам, установили и опросили возможных свидетелей, изъяли следы пальцев рук и фотоследы обуви предполагаемого злоумышленника. Полицейские выяснили, что он проникал в дома через окна, разбив стекла.

В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска предположили, что к кражам причастен ранее судимый за покушение на кражу 31-летний житель села Большая Черниговка Самарской области, который прибыл в город Новокуйбышевск в составе строительной бригады для проведения ремонтных и отделочных работ. Оперативники установили места вероятного нахождения подозреваемого, задержали его по месту временного проживания в Новокуйбышевске и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Стражам порядка мужчина сообщил, что действовал в одиночку - проникал в дома, разбивая окна кулаком. Часть похищенного хранил у себя дома, а некоторые вещи перенес на заброшенной дачный участок. Со слов задержанного, имущество он похищал с целью дальнейшего сбыта. В месте временного проживания злоумышленника вещи изъяты и возвращены законным владельцам. Полицейские принимают меры по розыску остального имущества.

Возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на шесть лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
24 июля 2020  15:21
Кроме того, Рабинович просят оштрафовать на 150 млн и лишить звания полковника.
В Самаре экс-следователя, которую судят по подозрению в коррупции, могут отправить в колонию
Кроме того, Рабинович просят оштрафовать на 150 млн и лишить звания полковника.   Закон
388
23 июля 2020  22:52
Суд приговорил Александра Круглова к пяти с половиной годам, Романа Дунаева - к шести годам, Надежду Архипову - к пяти годам, но ее освободили от наказания по амнистии.
Обвиняемые в крушении самолета главы Total получили от пяти до шести лет колонии-поселения
Суд приговорил Александра Круглова к пяти с половиной годам, Романа Дунаева - к шести годам, Надежду Архипову - к пяти годам, но ее освободили от наказания по... Закон
502
23 июля 2020  21:10
Стив Возняк подал на компанию в суд за то, что на YouTube фото и видео с ним используются для мошеннических схем с раздачей биткоинов. По его словам, платформа не реагирует на просьбы удалить их.
Сооснователь Apple подал иск к YouTube из-за мошеннических видео
Стив Возняк подал на компанию в суд за то, что на YouTube фото и видео с ним используются для мошеннических схем с раздачей биткоинов. По его словам, платформа не... Закон
531
23 июля 2020  18:32
Облсуд отменил постановление Железнодорожного районного суда Самары о приостановлении деятельности ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, а также иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную
Ночлежку в поселке Шмидта защитил Самарский областной суд
Облсуд отменил постановление Железнодорожного районного суда Самары о приостановлении деятельности ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без... Закон
484
23 июля 2020  14:07
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста тягоча.
Организация из Тольятти оплатила штраф в 100 тысяч рублей после ареста тягача
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста... Закон
742
22 июля 2020  22:51
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения.
Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения.  Закон
501
22 июля 2020  22:41
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Закон
547
Весь список
Происшествия
25 июля 2020  10:36
В Самарской области утонул молодой человек
В Самарской области утонул молодой человек
  Всего с начала года в водоемах Самарской области погиб 41 человек.  Основная часть происшествий пришлась на лето. Происшествия
83
25 июля 2020  10:27
В Самаре водитель сбил девочку
В Самаре водитель сбил девочку
  Она переходила дорогу п о нерегулируемому пешеходному переходу.  Происшествия
100
24 июля 2020  21:26
Информацию о столкновении на юго-западе города у метро "Саларьево" возле ресторана "Армянский дом" подтвердил вице-президент Союза Азербайджанцев России Элунур Гусейнов.
На юго-западе Москвы снова подрались азербайджанцы и армяне
Информацию о столкновении на юго-западе города у метро "Саларьево" возле ресторана "Армянский дом" подтвердил вице-президент Союза Азербайджанцев... Происшествия
409
Весь список
Криминал
25 июля 2020  09:50
В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в кражах с дачных участков
В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в кражах с дачных участков
В одном из садовых товариществ примерно в одно и то же время из жилых домов совершены хищения различного имущества: бытовой техники, мебели. Криминал
119
24 июля 2020  13:36
В Кинельском районе закрыли наркоманский притон
В Кинельском районе закрыли наркоманский притон
 В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для... Криминал
458
24 июля 2020  12:44
Полиция Самары разыскивает подозреваемых в вандализме на площади Памяти
Полиция Самары разыскивает подозреваемых в вандализме на площади Памяти
Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы подозреваемые в осквернении мемориала. Криминал
376
Весь список

Видео
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
643
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1107
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
1009
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1673
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1535
4 июля 2020  11:53
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы".
В стране
1556
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2156
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3832
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3308
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4212
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4351
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4379
Весь список

Мероприятия
Космос, роботы, ботанический сад: программа фестиваля «NAUKA 0+» на 27 июля – 2 августа
«Диктант Победы» пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести»
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные